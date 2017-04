Le maire de Québec, Régis Labeaume, lance une consultation publique sur le transport en commun et la mobilité durable dans la capitale, signifiant ainsi la fin du projet de Service rapide par bus (SRB) dans sa forme actuelle.

«Pour danser le tango, il faut être deux», a commenté le maire, ajoutant savoir depuis six mois que Lévis hésitait à embarquer dans le projet.

«On a besoin d’un système de transport efficace. Je crois que le SRB est une solution. On va dire dans la consultation pourquoi on pense que c’est une bonne idée. Les gens viendront parler de métro, de tramway (je ne rejouerai pas dans ce film-là), s’ils veulent parler de trottinette, ils viendront en parler. Après on prendra une décision et on ira de l’avant.»

Le maire s’est défendu d’avoir mal vendu le projet à la population. «Je ne blâme pas Lévis, mais pour expliquer le projet faut être deux. Notre scénario, c’était de commencer le BAPE en avril. Mais il n’y a plus de plan», a-t-il expliqué.

À partir de maintenant, c’est la page blanche, assure Régis Labeaume. La nouvelle consultation sera élargie à la mobilité durable. «Il n’y aura pas de projet de transport en commun lors de la campagne. J’aurais voulu aller en campagne avec le projet du SRB, mais que voulez-vous…»

M. Labeaume confirme d’autre part que le projet de troisième lien est encore vivant. «Pour le troisième lien, on va toujours être là. Nous faisons partie du bureau de projet sous la gouverne du ministère des Transports», a-t-il souligné.

L’administration de la Ville continuera entre temps à travailler sur des améliorations à court terme. «On travaille sur les feux de circulation, les circuits express… On fait tout ce qui est possible. Mais, à un moment donné, il faut aller plus loin. Je ne peux pas aller plus vite que le temps. Il faut prendre des décisions à moyen et long terme», a-t-il exposé.