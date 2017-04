QUÉBEC — L’individu accusé d’avoir proféré des menaces de mort contre Alexandre Bissonnette pour venger les victimes du tireur de la Grande mosquée de Québec a plaidé coupable, jeudi après-midi, au palais de justice de Québec.

Visiblement énervé par la couverture médiatique de cette affaire, Mohamed-Amine Ben-Faras a bien failli voir le juge Alain Morand refusé d’entériner son plaidoyer de culpabilité. Voyant l’ampleur de ce qui lui était reproché à la lecture des chefs d’accusation déposés contre lui, l’homme de 23 ans a semblé momentanément ne plus être disposé à reconnaître les délits graves qui étaient énumérés.

À son grand soulagement, les accusations de menaces de sévices et de mort contre la famille d’Alexandre Bissonnette ont été retirées. L’accusé a finalement accepté de plaider coupable à une accusation réduite de menaces de mort à l’endroit du suspect de la fusillade ayant fait six morts au Centre culturel islamique de Québec, le dimanche 29 janvier dernier.

S’adressant au juge Morand, Ben-Faras a mentionné qu’il trouvait que l’affaire avait pris des proportions démesurées. «Ce sont des paroles en l’air, lancées sans réfléchir. Et puis là, je me retrouve de l’autre côté. Ce n’est plus Bissonnette le méchant, c’est devenu moi le terroriste», a déploré le jeune homme de petite stature, qui en a profité pour dire que la radio véhiculait des faussetés en prétendant qu’il sortait de prison.

Rappelons que l’individu, qui est le neveu d’une des victimes de la Grande mosquée de Québec, est arrivé de Londres la semaine dernière. Il aurait été dénoncé à la police par des proches après avoir tenu des propos menaçants à l’endroit de Bissonnette, dans le but de venger ses frères musulmans tombés sous les balles.