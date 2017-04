En raison des inondations causées par la crue des eaux dans plusieurs régions du Québec, le gouvernement a décidé d’ouvrir son programme d’aide financière aux sinistrés aux citoyens de 53 nouvelles municipalités jeudi.

Pas moins de 19 municipalités avaient déjà été déclarées admissibles à ce programme à la suite des inondations survenues du 5 au 10 avril 2017.

Les propriétaires et locataires de résidences touchées par les récentes inondations peuvent ainsi recevoir une compensation de 3000$ pour le placardage ou l’ensablage. L’aide financière peut aussi servir à réparer certains dommages causés par la crue.

«Les pluies abondantes et le dégel printanier des derniers jours ont fait déborder les cours d’eau dans plusieurs régions du Québec. De nombreuses municipalités ont alors été aux prises avec des inondations et des glissements de terrain. Dans ces circonstances, le gouvernement du Québec agit rapidement pour aider les municipalités et les citoyens à revenir à une situation sécuritaire et normale.» –Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales