MONTRÉAL — Les Français établis au Canada pourront exercer leur droit de vote cette fin de semaine lors du premier tour de l’élection présidentielle.

En raison du décalage horaire, ils seront appelés à voter samedi, soit la veille de l’élection en France. Le second tour est prévu le samedi 6 mai au Canada.

Des bureaux de vote seront mis à la disposition des électeurs français dans certaines grandes villes du pays.

Au Québec, les électeurs pourront se rendre dans les établissements du Collège Stanislas situés à Montréal et à Québec. Le scrutin s’y déroulera de 8 h à 20 h. Au Nouveau-Brunswick, les Français sont conviés au consulat général de France à Moncton. Le bureau y sera ouvert de 8 h à 19 h.

En Ontario, les Français de la région d’Ottawa-Gatineau voteront de 8 h à 20 h à l’ambassade de France au Canada, située sur la promenade Sussex à Ottawa. Des bureaux de vote seront aussi aménagés au consulat général de France à Toronto.

Pour pouvoir voter, les électeurs devront être inscrits sur une liste électorale consulaire. Une pièce d’identité française leur sera également exigée.

À l’approche du premier tour, l’intérêt est palpable chez les quelque 150 000 Français vivant dans la région de Montréal. Ils pourront prendre connaissance des premiers résultats dimanche à compter de 14 h.

Certains d’entre eux se réuniront dimanche dès midi à l’Union française de Montréal, située sur l’avenue Viger. La soirée électorale y sera diffusée en direct.

«Quand on a diffusé l’information concernant notre événement de dimanche, on a rapidement eu des centaines d’inscriptions», a confié Laurence Reynaud, qui y assure la coordination et supervise tous les projets.

«Oui, je pense que l’on peut parler d’engouement», a-t-elle dit ajoutant que «le besoin de vivre cet événement ensemble, en communauté, semble être bien présent».

Le débat télévisé de l’entre-deux-tours y sera d’ailleurs diffusé le mercredi 3 mai dès 15 h. Une activité est également prévue pour le second tour de l’élection présidentielle.