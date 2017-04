MONTRÉAL — La situation a continué de se dégrader, vendredi, dans le sud du Québec alors que les niveaux de plusieurs cours d’eau refusent de baisser en raison des précipitations.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, s’est d’ailleurs rendu à Rigaud, où l’état d’urgence a été décrété jeudi, afin de constater de ses propres yeux les dégâts causés par Dame Nature.

La petite municipalité de Montérégie n’a pour l’instant forcé aucune évacuation mais recommande aux habitants de 470 résidences de quitter leur domicile. Plusieurs dizaines de résidences ont été inondées par la montée des rivières Rigaud et des Outaouais, d’autres sont menacées alors que plusieurs se retrouvent complètement isolées par une crue qui a submergé les uniques accès.

Quelques résidences et chemins sont aussi inondés ou menacés de l’être à L’Ile-Cadieux, Pointe-Fortune et Terrasse-Vaudreuil.

En Outaouais, les municipalités de Pontiac et de Saint-André-Avellin ont également décrété l’état d’urgence. Dans le premier cas, la rivière des Outaouais a inondé une vingtaine de résidences et plusieurs rues alors que, dans le second cas, c’est la rivière Petite-Nation qui cause des maux de tête et submerge des voies de circulation.

Des résidences ont aussi été isolées ou inondées dans les municipalités de Ripon, Cayamant, Duhamel, Gracefield, Montpellier et Waltham.

La Ville de Gatineau maintient aussi une surveillance étroite de la situation alors que certaines rues sont inondées.

Dans Lanaudière, une centaine de résidences de Mandeville ont été isolées par la crue de la rivière Mastigouche, alors qu’à l’île Dupas, c’est le fleuve Saint-Laurent qui a isolé une vingtaine de maisons.

Dans les Laurentides, des résidences ont été inondées ou isolées et des chemins sont inaccessibles dans les municipalités de Deux-Montagnes, Harrington, Kanesatake, Pointe-Calumet, Prévost, Saint-André-d’Argenteuil, Saint-Joseph-du-Lac, Sainte-Marthe-sur-le-Lac et Val-Morin. On rapporte plusieurs évacuations dans cette région.

Les centres urbains ne sont pas épargnés: dans la région de Montréal, la rivière des Prairies a inondé 18 résidences sur l’île Mercier et les secteurs de l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, d’Ahuntsic-Cartierville et de Pierrefonds-Roxboro sont également touchés, bien qu’on ne rapporte aucune évacuation pour l’instant, malgré des résidences inondées, et une dizaine de résidences de Laval sont menacées par la crue des eaux.

Plus à l’est, dans le Centre-du-Québec et en Mauricie, la rivière Bécancour a inondé une route, ce qui affecte une vingtaine de résidences dans la municipalité du même nom et, de l’autre côté du fleuve, des dizaines de résidences sont isolées à Louiseville, Maskinongé et Yamachiche.