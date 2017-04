Bien que la situation reste préoccupante et sous constante surveillance au Centre de coordination des mesures d’urgence, les niveaux d’eau sur les rivières des Prairies et des Mille-Îles sont plutôt stables depuis vendredi après-midi.

Au cours des 20 dernières heures, on peut compter sur les doigts d’une seule main le nombre d’appels placés aux 911 et 311, alors que ces services d’urgence ont reçu un peu moins de 100 appels de Lavallois liés à la crue des eaux printanière depuis le lundi 17 avril.

Voilà ce qui ressort du dernier rapport de situation que dressait, samedi en fin de matinée, Geneviève Villemure, lieutenante aux Affaires publiques du Service de police de la Ville de Laval.

Aux dernières nouvelles, on recensait près de 30 tronçons de rues et 20 sous-sols inondés, dont une seule évacuation à l’initiative du riverain affecté.

Livraison à domicile

Depuis hier en fin de journée, en soutien aux citoyens, la Ville livre à domicile les sacs de sable. Désormais, il suffit d’appeler la ligne 311 pour recevoir le service des équipes des mesures d’urgence.

Jusque-là, les résidents devaient aller cueillir des sacs de jute dans certaines casernes du territoire, puis se rendre à l’un des cinq dépôts de sable pour les ensacher en vue d’ériger un muret de protection près de leur résidence.

Circulation boul. des Mille-îles

Autre bonne nouvelle, depuis vendredi 18h, la circulation a repris sur le tronçon du boulevard des Mille-Îles à l’ouest de la rue Cannuel dans l’est de Laval.

Complètement fermée à la circulation le jeudi 20 avril en raison d’un affaissement mineur de la berge, cette section du boulevard est maintenant accessible aux voiture qui y circulent en alternance au moyen d’un feu de circulation.

Zones touchées

Outre ce secteur de Saint-François, la rivière des Mille-Îles a également partiellement inondé la rue Riviera à Laval-Ouest, la 8e et 9e Avenue de même que les rues Liverpool et Saint-Mathieu à Fabreville et la rue Alfred et la Terrasse Viau, à Sainte-Rose.

Du côté de la rivière des Prairies, en bordure de laquelle on dénombre le plus grand nombre de sinistrés, les Îles-Laval sont touchées, particulièrement l’île Bigras, ainsi que les rues Les Érables, Les Plaines et le Chemin de l’Île Roussin, à Laval-sur-le-Lac.

Également partiellement inondées une dizaine de rues dans Saint-Dorothée dont le Chemin du Bord-de-l’Eau sous le viaduc ferroviaire Montréal/Deux-Montagnes, actuellement sous surveillance.

À Chomedey, le cours d’eau est aussi sorti de son lit, inondant partiellement des rue de l’île Paton et Havre-des-Îles.

Enfin, la piste cyclable sous le pont Lachapelle est actuellement fermée en raison des fortes pluies et la hausse du niveau d’eau de la rivière.