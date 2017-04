Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Une nouvelle image pour les taxis de Montréal

New York a ses taxis jaunes, Londres a ses «black cabs» et Montréal aura ses voitures blanches. Le maire Denis Coderre a dévoilé dimanche la nouvelle image de marque des taxis de Montréal, destinée à uniformiser et rendre plus reconnaissables les véhicules.

2) Présidentielle française: un résultat sans surprise

Les sondages l’avaient prédit et c’est donc sans surprise qu’Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affronteront le 7 mai au deuxième tour de l’élection présidentielle française. Le candidat fondateur du mouvement En marche! devance de 870 000 voix la candidate du Front national.

3) Les cours d’économie et d’éducation sexuelle n’auraient jamais dû cesser, croit le ministre de l’Éducation

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, pense que c’était une erreur que de retirer les cours d’économie et d’éducation sexuelle du cursus scolaire. «Le cours d’éducation sexuelle qui était dans le cours de formation personnelle et sociale, tout comme le cours d’économie, n’auraient jamais dû cesser d’être donnés», a affirmé M. Proulx dimanche à l’émission Tout le monde en parle.

4) Plus qu’une semaine pour faire votre déclaration d’impôts

À une semaine de l’échéance, près de la moitié des contribuables canadiens n’ont pas encore transmis leur déclaration fédérale de revenus. L’Agence du revenu du Canada rappelle que la date limite pour envoyer sa déclaration est le 1er mai, cette année.

5) Les guichets automatiques nord-coréens ne fonctionnent plus

L’aéroport de Pyongyang compte deux guichets automatiques, mais ils ne fonctionnent pas. Les appareils auraient cessé de fonctionner en raison de sanctions chinoises, selon les autorités bancaires nord-coréennes, qui ne savent pas quand les machines seront de nouveau en service.