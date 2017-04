EDMONTON — Un jeune enfant retrouvé mort près d’une église du nord d’Edmonton, la semaine dernière, a été identifié par sa famille.

Un groupe Facebook intitulé «R.I.P. Anthony Joseph Raine» comptait plus de 7000 membres, lundi matin, et une campagne de sociofinancement sur le site Go Fund Me avait récolté près de 5000$ pour couvrir les funérailles de l’enfant.

La tante du bambin, Brandi Raine, a confirmé à La Presse canadienne que la police avait informé la famille de l’identité de l’enfant retrouvé près de l’église anglicane Good Shepherd, vendredi. Elle n’a toutefois pas voulu donner d’entrevue.

Un homme de 26 ans et une femme de 25 ans ont été arrêtés samedi soir, à Edmonton, et les enquêteurs aux homicides ont indiqué par communiqué, dimanche, qu’ils «croyaient» que ces deux individus étaient responsables de la mort du garçon.

La police a ajouté que plus de détails sur les suspects seront dévoilés lorsque les accusations seront déposées et lorsque l’autopsie, prévue pour lundi, aura été complétée.

Les enquêteurs croient que le garçon a été laissé près de l’église mardi matin, trois jours avant la découverte de son corps par un passant, vendredi.