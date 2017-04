Des collègues de travail et amis d’une Châteauguoise en attente d’un rein se mobilisent pour lui donner un coup de pouce financier. Annick Ferland a dû quitter son emploi l’automne dernier, pour subir des traitements de dialyse trois fois par semaine.

Annick Ferland est une maman monoparentale de deux adolescents. Elle travaillait au restaurant Tim Hortons du boulevard D’Anjou, à Châteauguay. Étant atteinte d’une maladie héréditaire du rein, Mme Ferland a vu sa fonction rénale se détériorer dans les dernières années.

«J’ai essayé de repousser la dialyse le plus longtemps possible, mais un moment donné je n’ai pas eu le choix», explique-t-elle. Mme Ferland a commencé les traitements de dialyse en octobre 2016. Comme ses traitements nécessitent beaucoup de temps et d’énergie, elle a dû laisser son emploi. Les derniers mois ont été difficiles financièrement puisqu’elle ne bénéficie pas de régime d’assurances. «J’ai deux ados, je dois payer la maison. Je vivais de l’allocation familiale et des pensions. Le temps des Fêtes a été difficile», relate-t-elle. La Châteauguoise a toutefois reçu une bonne nouvelle récemment. Elle recevra une prestation pour invalidité.

Appelée deux fois pour une greffe

Depuis qu’elle a commencé ses traitements, Mme Ferland a été appelée deux fois pour un don d’organe. Malheureusement pour elle, l’opération a été annulée dans les deux cas pour des raisons médicales. Malgré tout, elle ne perd pas espoir. «Je ne suis pas quelqu’un de négatif. Ce qui m’aide beaucoup à continuer, ce sont mes enfants. Ils sont ma force», confie-t-elle. Elle souhaiterait qu’un plus grand nombre de personnes signent leur carte de don d’organe.

Souper spaghetti

Dans le but de donner un petit répit financier à leur amie, des collègues d’Annick Ferland lui organisent un souper spaghetti le 6 mai prochain, au resto-bar La Chope, à Châteauguay. Un tirage aura aussi lieu sur place. Mme Ferland est d’ailleurs très émue par ce geste. «C’est vraiment gratifiant. Je ne pensais pas avoir touché autant de gens dans ma vie», raconte-t-elle. Les billets sont disponibles auprès de Line Meunier au restaurant Tim Hortons situé au 251 boulevard D’Anjou. Cette dernière recueillera aussi les dons le lundi 1er mai au restaurant.