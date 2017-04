GATINEAU, Qc — Le phénomène du sextage est bien présent dans les écoles secondaires, à un point tel que le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) lance une campagne pour faire comprendre aux adolescents qu’il s’agit d’un acte criminel.

Les dossiers liés au sextage en milieu scolaire ne cessaient de s’accumuler au SPVG depuis 2014. Ils ont atteint 80 en trois ans, soit près de la moitié de l’ensemble des enquêtes sur la pornographie juvénile traités par les agents.

Le SPVG a donc élaboré la campagne #gardeçapourtoi qui contient sept outils de prévention pour les élèves, le personnel scolaire et les parents. Des ateliers seront donnés dans sept écoles de Gatineau d’ici la fin de l’année scolaire. Le programme sera ensuite étendu aux 13 écoles présentes sur le territoire dès septembre.

Cette campagne de sensibilisation est en développement depuis trois ans et a déjà été testée avec succès dans quelques établissements. Le but est d’ouvrir un dialogue avec les adolescents et leur faire comprendre à quoi ils s’exposent avec le sextage.

Toute photo à caractère sexuel de mineurs constitue de la pornographie juvénile en vertu du Code criminel. Des adolescents qui envoient ou reçoivent un sexto pourraient donc être accusés de production ou de possession de pornographie juvénile. Le partage d’un sexto mettant en scène un autre élève peut mener à des accusations de distribution de pornographie juvénile.

Ni le SPVG ni le bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales en Outaouais n’étaient en mesure de dire si des accusations ont déjà été portées contre des adolescents pour du sextage.