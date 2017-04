Un chien en piteux état a été trouvé cette fin de semaine à Coaticook. C’est une citoyenne qui a fait la découverte et l’animal a alors été recueilli par le Refuge du Château de Sherbrooke.

Le chien, nommé Nelson par les employés du refuge, a ensuite été examiné par un vétérinaire, puis confié à une famille d’accueil qui continue de lui fournir les soins nécessaires à sa remise en forme. Le dossier a été pris en charge par la Société protectrice des animaux (SPA) de l’Estrie. «Nous avons reçu la plainte ce matin et une enquête est présentement en cours, en vertu du Code criminel. Au terme de cette enquête, un rapport pourrait être déposé par l’enquêteur au procureur de la Couronne», explique la porte-parole de la SPA Estrie, Geneviève Cloutier. Afin de ne pas nuire à l’enquête en cours, Mme Cloutier ne peut divulguer de plus amples informations, mais elle assure tout de même que l’animal a été vu par des professionnels et qu’il est désormais en sécurité.

Lorsqu’une telle situation advient en dehors des heures d’ouverture de la SPA, les citoyens sont invités à communiquer avec le service de police qui, par la suite, prendra contact avec un patrouilleur de l’organisation.