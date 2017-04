MONTRÉAL — Le CHU Sainte-Justine inaugure un institut de recherche nouveau genre dans lequel oeuvreront côte-à-côte chercheurs médicaux, ingénieurs et patients pour le développement de nouvelles technologies médicales.

L’Institut TransMedTech réunira ainsi sous un même toit, celui de Sainte-Justine, des chercheurs multidisciplinaires dont l’objectif sera de développer les prochaines technologies médicales, les valider et les mettre en oeuvre d’une manière beaucoup plus efficace et rapide.

Les chercheurs travailleront dans trois domaines spécifiques, soit les maladies musculosquelettiques, les maladies cardiovasculaires et les cancers.

Les «axes stratégiques» de recherche de l’Institut se lisent comme un roman de science-fiction: on y retrouve, entre autres, les biocapteurs et microdispositifs médicaux; les dispositifs de traitements minimalement invasifs; l’imagerie, les thérapies laser et les sondes biophotoniques; les technologies nanorobotiques et théranostiques et ainsi de suite.

L’Institut bénéficiera d’un espace de 8000 pieds carrés dans l’hôpital, ainsi que des antennes au CHUM et à l’Hôpital général juif, de même qu’à l’École polytechnique et à l’Université de Montréal.

Le projet peut compter sur une enveloppe de près de 100 millions $, dont 35,6 millions $ du gouvernement fédéral, 10 millions $ de Québec, 27 millions $ des fondations des hôpitaux impliqués et 12 millions $ des universités impliquées. Le reste provient de joueurs de l’industrie, dont on s’attend à une implication grandissante à mesure que l’Institut évoluera.