MONTRÉAL — Québec publie un projet de règlement qui permettra certains travaux de construction bénévoles dans les écoles, hôpitaux et organisations sans but lucratif, notamment. Et il va bien au-delà de la simple peinture de murs.

Le projet sera publié mercredi dans la Gazette officielle pour une consultation de 45 jours, après quoi il entrera en vigueur, a précisé mardi la ministre du Travail, Dominique Vien, au cours d’une conférence de presse à Montréal.

La décision de Québec survient à la suite de la controverse provoquée par une inspection de la Commission de la construction, qui avait reçu une plainte parce que des parents bénévoles avaient repeint les murs défraîchis d’une école.

Les règles seront clarifiées et elles vont bien au-delà de la peinture. Il sera par exemple permis de poser du gypse, de remplacer des fenêtres, de sabler et revernir des planchers, d’installer des comptoirs dans des Centres de la petite enfance, dans des écoles, des hôpitaux et autres organisations sans but lucratif, et ce, même sans certificat de compétence.

Il faudra toutefois détenir un certificat de compétence pour les travaux de plomberie et d’électricité.