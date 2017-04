MONTRÉAL — L’actuelle bâtonnière du Québec, Claudia Prémont, renonce à briguer un second mandat pour éviter la division du vote et ainsi tenter de bloquer la voie à la candidate Lu Chan Khuong.

Mme Prémont a annoncé son retrait de la course mardi, peu avant un débat prévu entre les candidats, et à une semaine du début du vote.

Elle avait été élue à ce poste dans des circonstances particulières: Lu Chan Khuong, qui était alors bâtonnière, venait d’être suspendue de ses fonctions en juillet 2015 après des allégations de vol à l’étalage dans un magasin Simons. L’histoire avait été ébruitée, même si Me Khuong avait bénéficié du programme de non-judiciarisation, qui aurait dû garantir la confidentialité. Me Khuong a ensuite démissionné et Me Prémont a pris le relais.

En entrevue, Me Prémont a indiqué qu’une course à trois comporte des risques, et qu’elle veut éviter que Mme Khuong ne reprenne la tête du Barreau.

Elle donne donc son appui à l’autre candidat, Paul-Matthieu Grondin, un jeune avocat montréalais. Elle affirme avoir demandé à tous ses appuis de le soutenir.

Elle juge que l’attitude de la candidate Khuong et les propos qu’elle a tenus sur la place publique font en sorte que le Barreau ne peut remplir sa mission première qui est d’assurer la protection du public et de soutenir ses membres.

Il faut que le Barreau conserve son unité dans les prochaines années, soutient Mme Prémont.

La semaine dernière, la candidate Khuong avait accusé les administrateurs du Barreau de s’être enrichis illégalement avec leurs jetons de présence pour une somme totalisant 500 000 $.

Dans la foulée du retrait de la course de Mme Prémont, Me Khuong a sommé, par voie de communiqué, son adversaire restant, Paul-Matthieu Grondin, de rembourser le Barreau pour les émoluments qu’il aurait, selon elle, illégalement perçus en tant qu’administrateur depuis l’été 2016.

Me Khuong y précise aussi qu’elle entend poursuivre la course afin d’être réélue et appliquer son programme.