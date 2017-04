Un procès de six semaines devant jury aura lieu en janvier 2018 pour l’homme d’affaires Antonio «Tony» Accurso, arrêté dans un rafle de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) en avril 2012 pour son implication alléguée dans un système de corruption et de collusion à Mascouche sous le règne du défunt ex-maire Richard Marcotte.

Le procès doit commencer le 8 janvier 2018, au palais de justice de Joliette, a-t-il été décidé lors d’une audience tenue en Cour supérieure, le 18 avril.

Antonio Accurso fait face à des accusations de fraude, de complot et d’avoir tenté d’influencer illégalement un fonctionnaire municipal.

Il était de prime abord coaccusé dans le méga procès qui a fait suite à aux 15 arrestations d’avril 2012, dont celle de Richard Marcotte, mais M. Accurso a obtenu en septembre 2016 l’accord du tribunal pour subir un procès séparé devant jury.

Quant au méga procès qui devait avoir lieu en décembre 2016, cinq des sept coaccusés, dont l’entrepreneur Normand Trudel et l’ex-directeur général de Mascouche Luc Tremblay, ont finalement plaidé coupable en janvier à diverses accusations de complot et de tentative d’influencer de fonctionnaires municipaux à Mascouche entre 2005 et 2010.

À la suite de ces plaidoyers de culpabilité, Normand Trudel et Luc Tremblay ont écopé d’une peine de prison, tandis que les ingénieurs Rosaire Fontaine et André de Maisonneuve ont écopé d’une peine à purger dans la collectivité.

Ils avaient tous présenté une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables, mais elles ont été refusées.

Pierre Lamarche, Pierre Raymond, Serge Duplessis et Jacques Audette, quatre autres coaccusés qui doivent subir prochainement un procès conjoint en lien avec leur implication alléguée dans le même système de corruption à Mascouche, ont eux aussi présenté une requête en arrêt des procédures le 12 avril et une décision devrait être rendue en mai.

Antonio Accurso doit aussi subir un procès à Laval à l’automne 2017 concernant d’autres accusations.