Certains parents échangent des mots avec leur enfant, avant même qu’il ait commencé à parler, grâce au langage des signes adapté pour les bébés.

Ce type de communication est principalement utilisé avec les enfants de 6 à 24 mois. C’est un langage de transition qui permet de mieux se comprendre et de réduire certaines frustrations.

«C’est un bel outil qu’on peut donner à nos enfants pour qu’ils puissent mieux exprimer leurs besoins et éviter des frustrations.» – Chantal Lacasse, des ateliers Chantalou

Depuis quatre ans, Chantal Lacasse offre des ateliers aux parents qui souhaitent communiquer ainsi avec leur progéniture. La résidente de Sainte-Catherine a amorcé des démarches quand sa fille, aujourd’hui âgée de 6 ans, était bébé.

«J’avais vu en vacances une maman qui faisait des gestes à son bébé. Ils avaient l’air d’échanger. Je lui ai parlé et elle m’a expliqué que c’était le langage des signes», raconte-t-elle.

Éducatrice spécialisée dans un centre de réadaptation avec des enfants ayant des troubles de langage, la maman de deux enfants était doublement intéressée à maîtriser ce moyen de communication.

Elle a commencé par apprendre quelques mots de base pour communiquer avec sa fille. «Même si c’était peu de signes, on arrivait à se comprendre. Elle pouvait exprimer ses besoins autrement qu’en pleurant», indique-t-elle.

Mme Lacasse a ensuite poursuivi ses formations avec un cours de langage des signes du Québec pour les malentendants. «La majorité des signes viennent d’eux, mais certains ont été adaptés parce qu’ils étaient trop complexes pour la motricité des bébés», mentionne-t-elle.

Ateliers

Depuis janvier, elle a créé son entreprise Les ateliers Chantalou et offre des formations à domicile ainsi que dans des centres et des boutiques spécialisés en maternité.

Marie-Christine Joannette, mère d’Anais Compte, 13 mois, fait partie des mamans qui ont suivi la formation. Elle apprécie de pouvoir communiquer avec sa fille même si elle ne sait pas parler. La mère a également montré ses signes à ceux gardent son enfant.

«J’ai commencé quand elle avait environ 6 mois. Deux mois après, elle faisait clairement «lait». C’est certain que je vais le refaire avec mon 2e bébé et même plus tôt. Je n’y vois que des avantages», soutient-elle.

La petite est capable de reproduire les signes du lait, encore, manger, laver et terminé.

Mme Lacasse mentionne que le but n’est pas de faire des phrases complètes, mais plutôt des mots significatifs. Elle recommande d’en montrer trois au départ et d’en ajouter seulement quand l’enfant en reproduit un premier.

Les signes portent sur plusieurs sphères, comme la routine du dodo, celle du repas, différentes actions, les animaux, etc. Il y en a aussi pour exprimer ses émotions et la politesse. Il arrive encore aujourd’hui à Mme Lacasse de faire le signe s’il vous plaît à ses enfants pour qu’ils le disent.

Retard de langage

La plus grande crainte des parents, selon Mme Lacasse, est de savoir si apprendre ces gestes retardera la parole chez leur enfant.

«Quand c’est bien utilisé, au contraire, ça va stimuler le langage. Il faut toujours associer le mot et l’objet avec le geste pour que l’enfant puisse créer des liens», indique-t-elle.

L’éducatrice ajoute que quand l’enfant est capable de prononcer des mots, il faut privilégier la parole au geste. Elle raconte avoir déjà vécu une mésaventure avec son fils qui a utilisé le signe au lieu du mot, bien qu’il était capable de le prononcer. Mme Lacasse lui a fait comprendre qu’il devait plutôt parler.

«J’aurais pu répondre à son besoin, mais je ne voulais pas que le signe devienne une béquille», raconte-t-elle.

Étapes d’apprentissage des signes

Le bébé observe.

Il comprend le signe.

Il imite.

Il reproduit volontairement le signe.

Le signe est accompagné d’un son.

Le bébé exécute le signe avec le mot.

Le signe s’estompe pour laisser place au mot.