MONTRÉAL — Des syndicats de la construction s’inquiètent grandement du projet de règlement que vient de publier Québec et qui élargit la portée des travaux bénévoles qui pourront être faits, non seulement dans les écoles, mais aussi dans les hôpitaux et les entreprises de moins de 10 salariés.

La ministre du Travail, Dominique Vien, a annoncé la publication de ce projet de règlement, qui fera l’objet d’une consultation pendant 45 jours.

L’idée de base était d’intervenir à la suite de la controverse créée par l’intervention de la Commission de la construction, qui avait reçu une plainte parce que des parents faisaient des travaux bénévoles de peinture dans une école.

Mais le projet de règlement va plus loin et permettra le remplacement de fenêtres, le sablage et le vernissage de planchers, la pose de gypse, l’installation de comptoirs dans les écoles, les hôpitaux, les centres de la petite enfance, des organisations sans but lucratif. De même, les entreprises de moins de 10 salariés sont touchées par les assouplissements.

Au cours d’une entrevue, mercredi, le président du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), Michel Trépanier, s’est dit très inquiet et surpris de cet élargissement. Il craint que la ministre ouvre plus grande la porte au travail au noir.