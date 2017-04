Le sénateur Patrick Brazeau a pu pousser un soupir de soulagement en quittant le palais de justice de Gatineau, mercredi.

Il a été acquitté de deux accusations relatives à l’alcool au volant, soit d’avoir eu la garde et le contrôle d’un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies et d’avoir présenté un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise.

Le 13 octobre 2014, le Gatinois avait été surpris par un policier alors qu’il était assis sur le siège conducteur de son véhicule stationné dans le Vieux-Gatineau en bordure de la rivière des Outaouais.

Aux prises à l’époque avec des difficultés personnelles importantes, l’homme politique broyait du noir.

«Il descend sur le rivage avec une caisse de six bouteilles de bière ainsi qu’une bouteille contenant 40 onces de vodka. Assis sur une roche, il consomme trois bières et la moitié de la bouteille de vodka», a relaté le juge Richard Laflamme de la Cour du Québec en rendant son jugement.

«Pensant à ses enfants, il décide d’appeler ses proches à l’aide de son téléphone cellulaire. Il envoie d’abord un texto à son ex-conjointe, puis demande à un ami de venir le rejoindre, car il ne va pas bien. L’ami décline l’invitation, puisqu’il a d’autres engagements», a poursuivi le magistrat.

«Il demande à un autre ami s’il se trouve toujours au chalet de ses parents au nord de Maniwaki. Il lui répond qu’il viendra le chercher et l’appellera dès qu’il aura un signal cellulaire suffisant. Afin de s’assurer de pouvoir prendre l’appel de son ami le moment venu, M. Brazeau retourne à son véhicule pour recharger son téléphone dont la pile est presque à plat. Il prend place sur le siège du conducteur.»

C’est à ce moment, vers 13h30, qu’un patrouilleur de la police de Gatineau est passé par là, pour la seconde fois en une heure.

«L’agent revient sur ses pas et se rend à la portière (du véhicule de Brazeau) pour s’assurer que la personne ne souffre pas d’un malaise. Quand M. Brazeau baisse sa fenêtre, le policier constate que sur le plancher du côté passager il y a six bouteilles de bière, dont trois débouchées. L’agent lui demande s’il a consommé. Brazeau répond que non. Il constate que ses yeux sont rouges et vitreux lorsqu’il lui demande de retirer ses lunettes de soleil. Une odeur d’alcool émane du véhicule.»