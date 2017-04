TORONTO — Le gouvernement libéral de l’Ontario devrait déposer jeudi son premier budget équilibré en 10 ans, assorti de plusieurs mesures financières destinées à plaire aux contribuables à un an des élections générales.

La première ministre Kathleen Wynne mettait l’accent depuis quelques années sur les grands enjeux comme les changements climatiques, les vastes programmes d’infrastructure et la réforme du régime de retraite public. Mais depuis que la popularité de son parti a commencé à décliner dans les sondages, son message se fait plus terre à terre, en visant le portefeuille des citoyens.

Mme Wynne a dévoilé récemment des programmes en matière d’électricité et de logement, et elle a annoncé lundi un projet pilote pour assurer un revenu minimum garanti aux Ontariens à faible revenu. Et toujours, elle répète l’expression clé «justice sociale», une valeur particulièrement importante en ces temps difficiles, surtout pour les jeunes, dit-elle.

En éliminant le déficit, la province sera en meilleure posture pour affronter ces défis, répète la première ministre, en poste depuis 2013. Les libéraux sont au pouvoir en Ontario depuis 2003.

Mme Wynne soutient qu’elle ne souhaite pas «réduire les services publics, les taxes et les impôts, pas plus que la réglementation qui encadre les activités des entreprises», en espérant des résultats magiques pour aider ceux qui en ont besoin. Elle préfère plutôt mettre l’accent sur une «économie équitable», sur l’éducation et sur «un avenir plus juste pour les travailleurs ontariens».

Le ministre des Finances a déjà annoncé que son budget, équilibré, prévoira tout de même de nouvelles mesures pour les étudiants, les parents, les aidants naturels, les malades et les aînés.

Charles Sousa a notamment promis un crédit d’impôt aux personnes âgées pour le transport en commun, et une dose d’adrénaline pour les soins de santé, afin de réduire l’encombrement des hôpitaux.

Des ministres ont déjà annoncé mardi une injection de 20 millions $ pour offrir un peu de répit aux aidants naturels. Le gouvernement libéral a aussi mis sur pied un programme visant à créer en trois ans 40 000 postes de stagiaires et d’internes pour les étudiants et les finissants, dans le cadre de la nouvelle Stratégie de démarrage de carrière, dotée d’une enveloppe de 190 millions $.

Par ailleurs, on sait déjà que le gouvernement consacrera 200 millions $ pour créer 24 000 nouvelles places en garderies, dont 60 pour cent seront subventionnées. Les libéraux avaient promis l’an dernier de créer 100 000 nouvelles places accréditées.

D’autre part, les réductions annoncées aux factures d’électricité coûteront près de 2 milliards $.

Même en éliminant le déficit cette année, l’Ontario devra encore composer avec une dette de plus de 300 milliards $. En 2016-2017, le service de la dette représentait la quatrième plus importante dépense du gouvernement, à 11,4 milliards $.