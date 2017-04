PREMIÈRE NATION SAGKEENG, Man. — Le meurtre d’une élève de secondaire de 19 ans ainsi qu’un enregistrement vidéo comportant des images explicites de violence ont renversé une petite communauté autochtone du Manitoba, la Première Nation Sagkeeng.

La Gendarmerie royale du Canada a indiqué mercredi qu’elle analysait la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux afin de déterminer si celle-ci était liée à la mort de la jeune femme survenue à environ 120 kilomètres au nord-est de Winnipeg.

La GRC a par ailleurs affirmé que deux autres personnes ont été arrêtées, soit des adolescentes de 16 et 17 ans, en vertu d’accusations de meurtre non prémédité.

La victime n’a pas été identifiée par ces autorités, mais des membres de la communauté ont dit qu’il s’agirait de Serena McKay. L’identité des deux accusées ne peut quant à elle pas être dévoilée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

La victime et les accusés étaient tous trois élèves à l’école secondaire Sagkeeng Anicinabe, a de son côté dit le directeur de l’établissement, Claude Guimond. Une cérémonie de recueillement et de guérison a eu lieu à l’école, a-t-il rapporté, précisant que 220 élèves fréquentent cet établissement.

L’enregistrement vidéo — qui semble avoir été capté avec un téléphone cellulaire — montre une jeune femme en sang étendue au sol et qui semble être à peine consciente. Celle-ci reçoit des coups de pieds et des coups de poing à répétition à la tête. Des voix masculines et féminines peuvent être entendues.

Selon le directeur Guimont, la victime vue dans la vidéo est bel et bien Serena McKay.

La GRC a seulement accepté d’indiquer que le corps de la victime a été retrouvé dans la nuit de dimanche, près d’une maison à Sagkeeng, environ deux heures après que la disparition de cette personne ait été rapportée dans le quartier de Powerview.

Des intervenants se sont joint cette semaine au personnel de l’école afin d’aider les professeurs et les élèves à surmonter le choc de la mort d’une des leurs. Une veillée est prévue dans la communauté jeudi soir.

Tina Fontaine, une adolescente de 15 ans dont le corps a été retrouvé dans la rivière Rouge en 2014, était aussi originaire de la Première Nation de Sagkeeng. Elle avait quitté la communauté deux mois plus tôt. Son père, Eugène Fontaine, avait été battu à mort trois ans auparavant.

La petite communauté de 3000 résidants a été secouée par bien d’autres cas de disparition et de meurtre de femmes autochtones, notamment Fonessa Bruyere, qui a été tuée alors qu’elle avait 17 ans, en 2007.