SAINT-HUBERT, Qc — L’Agence spatiale canadienne reçoit un financement de 80,9 millions $ du gouvernement fédéral pour les cinq prochaines années, à compter de 2017-2018.

La somme, annoncée dans le dernier budget du gouvernement libéral, servira à concevoir des technologies émergentes et à financer de nouveaux projets, dont une mission orbitale vers la planète Mars.

Ottawa espère mettre au point un instrument qui «servirait à étudier la surface et la sous-surface de la planète rouge».

L’instrument aiderait à préparer une carte à haute résolution de la surface de Mars et contribuerait à repérer des ressources en eau.

Le financement sera aussi investi dans la technologie quantique, un projet mené en partenariat avec l’Université de Waterloo.

«Cette technologie pourrait rendre les communications plus sécuritaires, assurer la prestation sûre et fiable des services gouvernementaux, et contribuer à protéger les renseignements personnels des Canadiens», a affirmé le gouvernement dans un communiqué.

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, et le ministre des Transports, Marc Garneau, ont souligné l’investissement au siège social de l’Agence spatiale canadienne situé à Saint-Hubert, en Montérégie.

Marc Garneau a rappelé son expérience personnelle dans l’espace.

«Je suis un ancien astronaute et je comprends l’importance de l’innovation dans le secteur de l’espace. Le financement proposé (…) aidera l’Agence spatiale canadienne à se tourner vers l’avenir de l’exploration spatiale», a-t-il dit.