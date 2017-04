Sam Hamad «avait la ville de Québec dans le sang et nous a apporté beaucoup de choses », a réagi Régis Labeaume à la démission du député de Louis-Hébert.

«Sam Hamad a été un excellent ministre de la Capitale-Nationale. Il nous a beaucoup apporté. C’était un gars très expérimenté avec lequel j’ai eu une excellente relation», a commenté le maire de Québec jeudi matin. «Je veux lui dire ceci: Merci pour ce que tu as fait et la meilleure des chances pour l’avenir. […] Qu’il soit heureux et qu’il ait une vie professionnelle qui le comble, voilà.»

Préférant demeurer à l’écart des raisons qui ont mené Sam Hamad à quitter le conseil des ministres en 2016, Régis Labeaume a dit connaître le politicien pour ce qu’il a fait pour Québec.

Selon le maire , la Ville lui doit une fière chandelle pour les budgets de développement économique: «C’est l’œuvre de Sam. On avait 7M$ par année, c’est 15M$ cette année et ça va être 25M$ éventuellement: on l’a tricoté, sinon ourdi ensemble ». Le député de Louis-Hébert a également eu son rôle à jouer dans le développement de budgets pour les grands évènements, souligne Régis Labeaume, pour qui sa participation aux démarches pour l’amphithéâtre demeure le point d’orgue: «Quand j’ai réglé le financement de l’amphithéâtre, j’avais Sam Hamad à côté de moi puis on l’a fait ensemble», a relaté le maire.

M. Labeaume a reçu un appel de Sam Hamad jeudi matin qui lui annonçait sa démission. Le maire dit avoir accueilli la nouvelle sans trop de surprise, saluant au passage sa «classe» pour l’attention.



Juneau salue l’Augustinois

À la suite de l’annonce du retrait de la vie politique de Sam Hamad, la Ville de Saint-Augustin salue un Augustinois qui a beaucoup fait pour sa communauté. «Sam Hamad a mené une brillante carrière en politique provinciale, ce qui ne l’a jamais empêché de se rappeler de sa ville, Saint-Augustin-de-Desmaures. Chaque fois que la Ville a eu besoin de lui, le citoyen Hamad a répondu présent. Nous tenons à le remercier et à lui souhaiter du succès dans ses projets», a déclaré le maire Sylvain Juneau.