La date limite pour envoyer la plupart des déclarations canadiennes de revenus et de prestations de 2016 est le 30 avril, rappelle l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Toutefois, puisque cette date tombe un dimanche, l’ARC considérera que les citoyens ont envoyé leur déclaration et fait leur paiement à temps s’ils sont reçus au plus tard, le 1er mai ou que le cachet postal en fait foi. Les travailleurs indépendants et leur époux ou conjoint de fait ont jusqu’au 15 juin pour envoyer leurs déclarations, mais tout solde dû à l’ARC demeure exigible au plus tard le 1er mai.

Ceux qui envoient leur déclaration de revenus avant la date limite évitent les intérêts et les pénalités sur tout solde dû ainsi que l’interruption du paiement de leurs prestations telles que l’allocation canadienne pour enfants, le crédit pour la TPS/TVH et les prestations provinciales ou territoriales connexes.

Les gens qui ont besoin d’aide pour remplir leur déclaration de revenus peuvent utiliser le Système électronique de renseignements par téléphone en composant le 1 800 267-6999. Pour en savoir plus, vous pouvez aller à arc.gc.ca/sert.