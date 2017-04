OTTAWA — Des dirigeants militaires ont indiqué avoir entrepris des démarches pour expulser 77 militaires reconnus coupables d’inconduite sexuelle.

Plusieurs de ces cas datent d’un bon moment déjà et aucun des militaires n’a encore été libéré, leur dossier devant d’abord passer par la procédure établie, indique l’armée.

Le geste est cependant décrit comme un pas dans la bonne direction pour réaliser la promesse faite par le chef de l’État-major, Jonathan Vance, d’éradiquer l’inconduite sexuelle au sein des Forces.

Les dirigeants militaires ont aussi indiqué que la police militaire prévoyait réviser plus de 150 cas d’inconduite sexuelle rapportés entre 2010 et 2016 et alors jugés non fondés.

Elle prévoit pour ce faire se tourner vers des experts à l’extérieur de l’armée, incluant des travailleurs sociaux, pour analyser les dossiers et rencontrer les présumées victimes.

Les dirigeants militaires ont souligné du même coup que le nombre de cas jugés non fondés a chuté, passant d’un sur quatre entre 2010 et 2015 à moins d’un sur sept l’an dernier.