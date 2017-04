Tous deux adoptés à Macao alors qu’il n’étaient que des poupons, Jouhaïnna Lebel et Paul-André Brissette, ont habité la même ville, fréquenté la même université et se connaissaient depuis plus de dix ans, sans savoir qu’ils étaient frère et soeur. Ils sont venus témoigner de leur cas si particulier dimanche à Tout le monde en parle.

C’est un article paru dans La Tribune de Sherbrooke sur l’histoire de Jouhaïnna qui a tout lancé, il y a environ un mois. «Je voulais retrouver ma mère biologique pour avoir des informations sur ma santé surtout. Pas pour avoir une relation mère-fille, mais parce que j’étais curieuse de savoir ce que famille faisait comme travail», a relaté Jouhaïnna Lebel.

Après avoir lu l’article, Paul-André a demandé à ses parents s’il avait lui aussi un passeport portugais. «Ils m’ont donné tous les papiers d’adoption, j’ai su mon nom et j’ai envoyé la photo à Jouhaïnna, qui m’a dit en blague: “je pense que t’es mon frère” parce qu’on avait le même nom», a-t-il soutenu. Mais après un test d’ADN, l’improbable est arrivé. Ils étaient frère et soeur sans le savoir.

«On se connaît depuis 2003. On est allé ensemble à l’université en 2000, mais on ne se parlait pas», a raconté Paul-André, qui connaissait déjà le fils de Jouhaïnna un peu. «Mon chum blaguait souvent que notre fils ressemblait plus à Paul-André qu’à lui», a poursuivi sa «nouvelle» soeur.

Un concept bien nouveau pour l’homme de quarante ans qui était enfant unique dans sa famille d’adoption et croyait l’être selon l’histoire de qu’il avait eu de sa famille biologique, dans laquelle ses deux parents étaient décédés. «On essaie de se faire à l’idée, avoue Paul-André. C’est surtout de savoir comment on interagit avec une sœur. Est-ce qu’on l’appelle tous les jours, on la voit une fois par moi, on se voit juste à Noël? Il y a tout ça à mettre en place, on part de zéro.»

«Oublie pas ça, il faut que tu reçoives ta sœur à Noël, c’est bien important», a blagué le comédien Louis Morissette, également présent sur le plateau.

Même s’ils savent désormais que leur mère est décédée, Jouhaïnna Lebel et Paul-André Brissette songent aller à Macao sur les traces de leur famille.