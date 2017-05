Le niveau de l’eau remonte dans la région, avec la pluie qui tombe sur l’Outaouais depuis ce week-end.

La Ville de Gatineau a annoncé lundi matin que les équipes d’interventions de la ville se mobilisent à nouveau en raison de la crue des eaux. Les rues René et St-Louis sont de nouveaux fermés à la circulation.

La distribution de sacs de sable est aussi recommencée et il est possible de s’en procurer sur la rue Cartier ainsi qu’à l’intersection St-Louis et René.

La Commission de la capitale nationale (CCN) a de son côté aviser les piétons et les cyclistes de faire preuve de prudence sur certains tronçons de ses sentiers, en raison de la montée des eaux qui provoque des inondations. Parmi les sentiers touchés, notons celui du Lac-Leamy, celui de la Rivière-Gatineau sous le pont Lady-Aberdeen, le sentier des Voyageurs et le Sentier de la Rivière-des-Outaouais. La CCN demande de respecter la signalisation et les barricades en place.

À Maniwaki, la Commission scolaire des Hauts-Bois de l’Outaouais a évacué la Cité étudiante de la Haute-Gatineau et l’école primaire Woodland, en raison de la crue des eaux de la rivière Gatineau. La situation sera réévaluée mardi.

Un avertissement de pluie est toujours en vigueur pour Gatineau. Selon Environnement Canada, la pluie forte avec possibilité d’orages persistera aujourd’hui. «On a signalé de 25 à 33 mm de pluie sur le secteur. Il pourrait tomber de 20 à 30 mm avant que la pluie ne cesse progressivement ce soir», prévient Environnement Canada.