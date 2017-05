NORFOLK COUNTY, Ont. — Les restes d’une vingtaine de coyotes ont été trouvés dans un secteur boisé d’une propriété agricole du comté de Norfolk, en Ontario, à un peu plus de 100 kilomètres au sud-ouest de Toronto.

La découverte des restes d’animaux a été rapportée à la Police provinciale de l’Ontario (PPO) vendredi dernier mais elle n’a été annoncée que lundi soir, par voie de communiqué.

La police n’a pas encore expliqué la cause des décès et à combien de temps ils remontent. On ignore aussi si une personne suspecte est recherchée.

Les personnes qui détiennent des informations pouvant être utiles à l’enquête sont priées d’entrer en communication avec la police ou avec Échec au crime.