Trois semaines après le début de la campagne Les pires routes du Québec, CAA-Québec est encore une fois renversé de voir à quel point la compétition est féroce.

Piétons, cyclistes, motocyclistes et automobilistes ont déjà enregistré près de 8 000 votes dans l’espoir que leurs routes «maganées» reçoivent un peu d’attention et, ultimement, beaucoup d’amour. Une fois le palmarès publié, CAA-Québec suivra l’évolution de ces routes. L’an dernier, des travaux ont été annoncés ou amorcés sur 9 des 10 routes identifiées à ce palmarès routier.

On peut voter autant de fois qu’on le souhaite, et ce, à la seule condition de ne pas voter plus d’une fois par jour pour le même tronçon. Le vote se termine le 4 mai.

Jusqu’à maintenant, la Mauricie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean et les Laurentides sont représentées dans le palmarès 2017 alors que Montréal et Québec ont trois mentions chacune. La région de l’Est-du-Québec, elle, est totalement absente du top 10.