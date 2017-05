OTTAWA — Un comité des Communes recommande au Parlement d’abolir une provision de la Loi antiterroriste qui permet aux espions canadiens de violer certains droits constitutionnels au nom de la sécurité nationale.

Dans un rapport publié mardi, le Comité permanent de la sécurité publique et nationale, à majorité libérale, recommande notamment que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) obtienne un mandat et l’autorisation du ministre s’il veut mener, en violation de lois canadiennes, une activité de «perturbation» pour déjouer un complot ou une menace.

Par ailleurs, le comité suggère au Parlement de créer un «commissariat à la conformité en matière de sécurité nationale», qui serait chargé d’examiner toutes les activités de partage d’information entre les organismes gouvernementaux, afin de garantir le respect de la Charte canadienne des droits et libertés ainsi que des lois canadiennes.

Plusieurs des 41 recommandations du comité permanent semblent tout droit dictées par la promesse libérale d’atténuer les «éléments problématiques» de la controversée loi antiterroriste adoptée en mai 2015 par les conservateurs, avec l’appui des libéraux. Le projet de loi C-51 avait été adopté après les attentats d’octobre 2014 à Ottawa et Saint-Jean-sur-Richelieu.

En campagne électorale, les libéraux de Justin Trudeau ont par la suite promis d’obliger le SCRS à respecter la Charte canadienne des droits et libertés, de préserver le droit à la contestation légitime, et de définir plus clairement dans la loi la notion de «propagande terroriste».