OTTAWA — Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, ne participera finalement pas, mardi soir, à un événement-bénéfice annuel organisé notamment pour les vétérans de la mission canadienne en Afghanistan.

M. Sajjan était invité d’honneur à la 8e soirée-bénéfice de l’organisme «To the Stan and Back», à l’hôtel de ville d’Ottawa — le ministre devait même y prononcer quelques mots d’usage. Mais l’organisatrice, Cheri Elliott, a finalement appris qu’à cause d’un changement à son agenda, le ministre Sajjan ne pourrait pas être présent mardi soir.

L’ancien militaire a dû s’excuser, lundi, après avoir soutenu, lors d’une visite officielle dans son Inde natale, qu’il avait été l’«architecte» d’une importante opération menée par les Canadiens en Afghanistan, en 2006. M. Sajjan était là-bas à ce moment-là, mais il n’a pas du tout été l’«architecte» de cette opération Méduse.

Ses excuses n’ont pas calmé l’ardeur de l’opposition, qui a réclamé sa tête lundi. Le premier ministre Justin Trudeau a maintenu que le ministre Sajjan conservait toute sa confiance.

L’opposition devait revenir à la charge mardi, lors de la journée qui lui est consacrée aux Communes, mais les libéraux ont reporté cette journée à la semaine prochaine, à cause d’un calendrier chargé dû à la loi de mise en oeuvre du budget.

Un organisme qui tente de débusquer les imposteurs au sein de l’armée soutient que plusieurs anciens combattants sont encore choqués par l’enflure verbale du ministre Sajjan, même s’il a présenté ses excuses lundi. Par contre, ils estiment que la chef conservatrice par intérim, Rona Ambrose, est allée un peu loin en accusant le ministre d’avoir «usurpé un acte de bravoure».