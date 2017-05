Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, et ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux s’est déplacé dans le secteur de l’avenue Beau-Rivage et du chemin de l’Ermitage mardi matin afin de prendre connaissance de l’ampleur des inondations qui affecte les résidents du secteur et il a rassuré les gens en soulignant que le gouvernement pourra les indemniser.

Lors de sa visite sur le terrain, il était accompagné du maire Michel Angers, du député de Saint-Maurice Pierre Giguère, ainsi que différents intervenants des autorités en place.

«C’est une crue très importante avec des circonstances inhabituelles qui arrivent tous les 20 ans. On ne dépasse pas le record de 1974, mais ça demeure assez sérieux pour qu’on prenne tous les moyens, a fait savoir le ministre Coiteux lors d’un point de presse. La Ville a un bon plan d’urgence qui a immédiatement été activée. Les citoyens ont pu rencontrer les autorités municipales hier pour poser toutes les questions et être rassurés. Les gens sont sur place pour assurer la sécurité. Il y aura une possibilité d’indemnisation pour les citoyens. Nous avons des programmes au ministère de la Sécurité publique. Malheureusement, il va falloir demander une certaine patience aux gens. Les conditions météo ne sont pas idéales. La pluie et la fonte des neiges risquent de faire augmenter le niveau d’eau dans les prochains jours. Pour l’instant, l’important est de voir à la sécurité. C’est une semaine où on doit être particulièrement attentif. (…) En disant que ça risque d’être plus difficile au cours des prochains jours, on donne la vérité, mais il ne faut pas dramatiser.»

Les autorités municipales ont aussi fourni des sacs de sable aux citoyens afin de pouvoir protéger les résidences pour un coup d’eau à venir. «On demande l’aide des citoyens pour venir aider ceux qui sont aux abords de la rivière, indique le maire Michel Angers. Nous sommes toujours en lien avec Hydro-Québec afin de prévoir la crue plus importante qui est prévue mercredi ou jeudi. Il faudra surveiller la température pendant au moins une semaine. Il y a eu une légère augmentation de l’eau au cours des dernières heures.»

La route 155

Questionné à propos de la route 155 et le niveau de l’eau de la rivière Saint-Maurice aux abords, le ministre Coiteux soulignait que la situation est sous contrôle. «Le ministère des Transports est sur les lieux et assure la sécurité. Il n’y a pas lieu de craindre une rupture de la route. On porte une attention particulière, et s’il faut prendre des décisions on les prendra.»

Sur place, Michel Duval, un citoyen du secteur a discuté avec le ministre Coiteux et le maire Angers. «Ce qui me fait peur c’est qu’il arrive la même chose qu’au Lac-Saint-Jean parce qu’Hydro-Québec avait perdu le contrôle et peut-être qu’il le perdre encore. Il y a beaucoup de gens du secteur qui n’ont pas été avertis de ce qui se passait ou ce qu’il allait se passer. On l’a su quasiment à la dernière minute. Je pense qu’Hydro-Québec a manqué sur certains points. Il y a des maisons qui ont déjà 2-3 pieds d’eau. C’est triste pour ces gens de ne pas avoir été avertis. Une société d’État qui vend de l’électricité et qui fait des milliards, et elle a de la misère à gérer ses barrages. De voir les autorités et le ministre, ça sécurise d’un côté, mais ça n’enlève pas le stress qu’on vit là. J’ai quand même eu de l’aide d’amis pour m’aider à remplir des sacs et vider ma maison, indique l’homme qui est en fauteuil roulant. Au moins on a eu notre matériel pour se protéger avec des sacs de sable. Il y en a qui sont pires que nous aussi. Est-ce qu’il y a eu des morts? Est-ce qu’il y a eu des blessés? À date il n’y a rien. Moi je suis prêt pour la vague qui s’en vient, j’ai même fait sortir les meubles de la maison. On se croise les doigts, l’entraide est là, et c’est mère Nature qui va décider du restant.»