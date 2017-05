SOREL-TRACY, Qc — Un cadavre a été trouvé dans les décombres d’un logement incendié en fin de nuit, mercredi, à Sorel-Tracy.

On ignore encore si la victime est une femme ou un homme.

Les pompiers ont été appelés à se rendre vers 2h45 à l’immeuble de deux logements de la rue Augusta qui est située près des berges du fleuve Saint-Laurent.

Après avoir combattu les flammes, ils ont trouvé le cadavre lorsqu’ils sont entrés dans l’édifice vers 5h30.

Il semble que l’autre logement de l’immeuble était inoccupé.

Les enquêteurs du Service de sécurité incendie de la Ville de Sorel-Tracy et de la Sûreté du Québec (SQ) tenteront d’établir l’identité de la personne décédée et la cause de l’incendie.