MONTRÉAL — L’Union des producteurs agricoles demande carrément à la Caisse de dépôt et au Fonds de solidarité de se retirer de Pangea et réitère sa demande d’intervention auprès du gouvernement du Québec pour ce qui est de limiter l’accès aux terres agricoles.

L’UPA a rencontré la presse, mercredi à Montréal, aux côtés de la Fondation David Suzuki et de la Fédération de la relève agricole.

Son président, Marcel Groleau, n’accepte toujours pas que le Fonds de solidarité de la FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec aient investi dans Pangea, cette société d’investissement qui achète des terres agricoles et s’associe à des producteurs pour les développer.

Le président de l’UPA a réitéré la demande qu’il avait déjà formulée en commission parlementaire, à savoir de limiter l’accès aux terres agricoles à 100 hectares par année, par acheteur, pendant trois ans, le temps de faire le point sur la situation.