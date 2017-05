FORT MCMURRAY, Alb. — Les résidants de Fort McMurray se sont donné rendez-vous dans un parc de la ville, mercredi, pour marquer de façon la plus détendue possible, dans les circonstances, le premier anniversaire du terrible incendie de forêt qui a consumé une partie de la municipalité.

L’événement commémoratif relativement sobre — mêlant séances de yoga et de danse, service de crêpes, acupuncture ou méditation — a débuté à l’aube mercredi et devait durer jusqu’au crépuscule.

L’incendie, d’abord un feu de broussailles commun né le 1er mai, devait finalement s’étendre rapidement jusqu’à cette ville champignon, construite pour accueillir les travailleurs des sables bitumineux du nord-est de l’Alberta. Deux jours plus tard, l’intensité du brasier forçait l’évacuation de toute la ville — 78 000 habitants jetés sur les routes en quelques heures. Le feu aura finalement détruit 1600 bâtiments, comptant pour près de 2600 unités domiciliaires.

Jessica Hetherington avait pris congé, mercredi, pour passer cette difficile journée. Enceinte à cette époque il y a un an, elle est aujourd’hui maman d’un petit garçon de huit mois. La femme de 34 ans tenait mercredi à braver le temps frisquet sur «Fort Mac» pour participer à une séance de yoga en plein air.

La maison de Mme Hetherington n’a pas été détruite par le brasier, mais elle soutient que les souvenirs sont toujours envahissants — presque autant que lors du retour à la maison, en juin dernier. Les résidants en parlent encore régulièrement puisque la tragédie a touché tout le monde, à des degrés divers.

Le pompier Sam Samson, qui est venu commémorer la tragédie avec quelques amis, mercredi matin, explique que les simples images d’un incendie à la télévision viennent ressasser des souvenirs douloureux. Sa femme, Marlene Gould, confie, elle, qu’elle devait s’inquiéter en plus pour son homme…

«Parfois, je me disais que je ne le reverrais plus jamais. Mais on est passé à travers. Ça va bien. On est en sécurité, c’est ce qui compte», laisse tomber sereinement Mme Gould.