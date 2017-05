FORT MCMURRAY, Alb. — Il y a un an, un vaste incendie de forêt détruisait de grandes parties de la municipalité de Fort McMurray, dans le nord de l’Alberta. Voici la reconstruction de la ville en chiffres:

1595 – Le nombre de bâtiments et structures détruits par l’incendie. Cela inclut 2579 unités d’habitation.

650 – Le nombre approximatif de permis de développement délivrés depuis l’incendie à Fort McMurray.

222 – Le nombre de maisons unifamiliales qui ont commencé à se construire dans les trois premiers mois de l’année.

179 – Le nombre de personnes qui se sont inscrites comme charpentiers en vertu d’une nouvelle loi dans la municipalité de Wood Buffalo.

33 – Le nombre approximatif de familles qui habitent de nouveaux bâtiments depuis le début avril.

48 000 – Le nombre estimé de réclamations d’assurances attendues. Le tout inclut 12 000 assurances auto et 25 000 assurances habitation.

81 000 $ – La somme moyenne payée par réclamation.

3,58 milliards $ – La somme estimée de toutes les réclamations.

9,8 % – Le taux de chômage à Wood Buffalo-Cold Lake depuis mars 2016.

9,1 % – Le taux de chômage à Wood Buffalo-Cold Lake depuis mars 2017.

600 – Le nombre approximatif d’étudiants qui ne sont pas retournés dans les écoles publiques et catholiques de la région.

1,5 million – Le nombre approximatif de barils de pétrole produits chaque jour à partir des sables bitumineux avant l’incendie.

3 millions – Le plus grand nombre de barils de pétrole par jour produits à partir des sables bitumineux en novembre, six mois après le désastre.

12 000 – Le nombre estimé de réfrigérateurs et de congélateurs qui ont dû être remplacés, selon le Bureau d’assurance du Canada.

660 000 $ – Le prix médian des maisons en mars 2016 (sur 21 maisons vendues).

560 000 $ – Le prix médian des 45 maisons détachées vendues en mars.

11 – La quantité de terrains pour maisons unifamiliales vendus en mars au prix de 156 000 $.

17,8 – Le taux d’inoccupation à Wood Buffalo depuis octobre 2016. Il était à 29,3 pour cent l’année d’avant.

29 068 – Le nombre de demandes d’assistance en matière de santé mentale entre le 10 mai 2016 et le 18 mars 2017 à la clinique d’aide en santé mentale et de services contre la dépendance à Fort McMurray et à Wood Buffalo.

189 millions $ – La somme totale d’argent donnée à la Croix-Rouge.

134 millions $ – La valeur des dons égalés par les gouvernements fédéral et provincial.

231 millions $ – La somme d’argent redistribuée par la Croix-Rouge en soutien aux individus et aux familles touchés par l’incendie.

30 millions $ – La somme d’argent redistribuée par la Croix-Rouge en soutien aux petites entreprises.

50 millions $ – La somme d’argent redistribuée par la Croix-Rouge en soutien aux organismes communautaires.

10 900 – Le nombre de billets d’avion et d’autobus achetés par la Croix-Rouge pour aider les gens à retourner chez eux.

37 000 – Le nombre de trousses de nettoyage données aux évacués.