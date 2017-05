Deux individus soupçonnés d’avoir volé du lait maternisé en poudre au marché d’alimentation Maxi à Saint-Constant, le 10 mars vers 21h30, sont recherchés par les agents de la Régie intermunicipale de police Roussillon.

Les deux hommes dans la trentaine ont mis les contenants de lait dans deux sacs à dos noirs avant de quitter les lieux à pied.

Le premier suspect a les cheveux foncés et mesure 1,80 m (5 pi 7 po). Il portait un manteau noir avec une ligne blanche horizontale s’apparentant à une bande réfléchissante à la hauteur de l’épaule. Il était également vêtu de pantalons noirs, d’un chandail en coton ouaté gris pâle, d’une casquette rouge et de souliers blancs et noirs.

Son complice, un homme d’origine méditerranéenne de la même taille, a les cheveux courts foncés et porte la barbe. Il avait un manteau noir et des pantalons foncés.

Quiconque croit les reconnaître est invité à communiquer avec le lieutenant-détective Joshua Tafler au 450 638-0911, poste 455. On peut également téléphoner en toute confidentialité à l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echecaucrime.com.