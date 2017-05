Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) L’entreprise décriée Pavages d’Amour refait affaire avec la Ville

Auteure d’un service de déneigement jugé «exécrable» par le maire de Montréal, Denis Coderre, l’entreprise Pavages d’Amour refera finalement affaire avec la Ville de Montréal.

2) Le patron de l’UPAC à l’Assemblée nationale jeudi

Le témoignage du grand patron de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) à l’Assemblée nationale jeudi pourrait être un moment fort de l’actualité politique cette semaine. Robert Lafrenière répondra aux questions des élus et expliquera son rôle lors de l’étude annuelle des crédits du ministère de la Sécurité publique.

3) La Cour suprême se penchera-t-elle sur le commerce interprovincial d’alcool?

La Cour suprême du Canada annoncera jeudi si elle accepte d’entendre l’appel dans l’affaire d’un homme du Nouveau-Brunswick condamné pour avoir importé de l’alcool acheté au Québec — une cause qui renvoie au libre-échange interprovincial et à la Constitution de 1867.

4) France: un débat houleux avant le vote décisif

Les deux candidats à la présidentielle française, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, se sont affrontés dans un débat virulent de deux heures et demie, mercredi, dans un dernier échange télévisé avant le second tour qui scellera le sort de cette élection, dimanche.

5) Réunion d’urgence à Buckingham: «Aucun motif d’inquiétude»

Les plus hauts responsables de l’entourage de la reine d’Angleterre ont convoqué une réunion d’urgence dans la nuit de mercredi à jeudi pour tout le personnel du Palais de Buckingham, à Londres, rapporte le Daily Mail. Après plusieurs heures de suspense, la nouvelle est tombée: le Prince Philip se retirera de la vie publique à l’automne.