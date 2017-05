VICTORIA — Une mascotte créée pour lutter contre le déversement d’eaux d’égout brutes dans la mer au large de Victoria, en Colombie-Britannique, est prête pour l’évacuation.

Le personnage de «Mr. Floatie» a été créé par l’enseignant James Skwaro le jour du poisson d’avril de 2004, comme mascotte de l’organisation parodique People Opposed to Outfall Pollution (ou POOP).

Tout brun et mesurant plus de six pieds, le costume de Mr. Floatie ressemblait à un étron et en est venu à représenter le peu de progrès dans la mise sur pied d’une usine secondaire de traitement des eaux usées dans le Grand Victoria.

M. Skwaro et son personnage de Mr. Floatie ont volontairement décidé de quitter leur siège après que la région eut adopté un plan, en septembre dernier, visant à construire une usine d’ici 2020. Elle pourra ainsi mettre fin au déversement de déchets non filtrés directement dans la mer des Salish et le détroit de Juan de Fuca.

Mr. Floatie devrait faire sa dernière apparition publique vendredi lors d’une cérémonie soulignant sa retraite, à Seattle. L’événement sera animé par le consul général du Canada. La mairesse de Victoria, Lisa Helps, et des représentants de l’industrie du tourisme de la région y sont attendus.

Le déversement d’eaux usées par Victoria a provoqué la colère au sud de la frontière. Un appel au boycottage touristique avait récemment été évoqué si la région ne cessait pas de déverser chaque jour quelque 130 millions de litres de liquides résiduaires dans les eaux entre la Colombie-Britannique et l’État de Washington.