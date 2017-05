Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Un projet d’inclusion dans une école divise

Des enseignants de l’école primaire Montcalm, dans Saint-Michel, défendent un projet pilote d’inclusion d’élèves en difficulté pourtant décrié par leur syndicat.

2) Produit homéopathique: recours collectif autorisé

Une action collective sera intentée contre Boiron Canada, qui commercialise au pays un produit homéopathique antigrippal dont les vertus alléguées sont contestées par une Québécoise.

3) Un Québécois au cœur de la campagne présidentielle française

Entrevue avec Roland Lescure, premier vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) depuis 2009, qui a pris la décision au début du mois d’avril de démissionner pour se lancer dans la vie politique française en tant que membre du comité de soutien d’Emmanuel Macron à Montréal. Pourrait-il intégrer, en cas de victoire de l’ancien ministre, un nouveau gouvernement hexagonal? Rien ne semble exclu.

4) «Obamacare»: le projet de loi approuvé en Chambre

Les républicains peuvent pousser un soupir de soulagement, après avoir réussi à faire adopter à la Chambre des représentants leur projet de loi devant remplacer l’«Obamacare». Le vote, qui a largement respecté les lignes de parti, a été de 217 voix contre 213.

5) Guardians of the Galaxy: une galaxie bien gardée

En 2014, Guardians of the Galaxy est arrivé de nulle part. L’enfant pauvre de l’univers cinématographique de Marvel est toutefois rapidement devenu un favori dans le monde des films de superhéros. Parce que le premier film a empoché tout l’argent du monde, une suite était inévitable. Est-ce que le volume 2 est un digne héritier de l’original? Essentiellement, oui. Voici pourquoi.