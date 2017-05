Après avoir convaincu les enseignants, sa directrice et le conseil d’établissement de son collège, Fabrice a orchestré lui-même deux Défi têtes rasées à son école. Plus d’une vingtaine de personnes ont ainsi participé à la campagne. Le jeune garçon, qui ne manque pas de ressources et de détermination, a aussi organisé un barbecue avec la collaboration d’un généreux épicier.