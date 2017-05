QUÉBEC — Philippe Couillard et Martin Coiteux ont-ils menti à l’Assemblée nationale?

C’est la question que l’opposition officielle se pose à la suite du témoignage du grand patron de la Sûreté du Québec, Martin Prud’homme, en commission parlementaire jeudi.

Le Parti québécois (PQ) relève des contradictions qui pourraient constituer un outrage au Parlement, que le président de l’Assemblée aurait en l’occurrence à trancher.

À l’étude des crédits du ministère de la Sécurité publique, jeudi, la SQ a déposé une procédure, des règles claires selon lesquelles le corps policier peut «aviser exceptionnellement le gouvernement quand la nature du geste visé par l’enquête peut compromettre le travail du ministre ou du député».

Martin Prud’homme a affirmé avoir avisé le gouvernement à une occasion d’une enquête sur un élu.

Or le premier ministre Philippe Couillard et son ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, ont déjà laissé entendre en Chambre qu’ils n’étaient pas informés des enquêtes en cours, sauf pour les vérifications de sécurité concernant les ministres.

Auraient-ils induit la Chambre en erreur, ce qui serait un outrage au Parlement, se demande le Parti québécois, qui entend scruter minutieusement les transcriptions des débats des derniers mois à l’Assemblée nationale.

«On va réviser attentivement les paroles prononcées sur cela par le premier ministre et le ministre (Martin Coiteux)», a déclaré vendredi en entrevue téléphonique avec La Presse canadienne le porte-parole péquiste en matière de sécurité publique, Pascal Bérubé.

«Le document _ les procédures _ nous a été fourni par la Sûreté du Québec, a poursuivi le député de Matane-Matapédia. (…) Donc il existe une procédure qui fait qu’on peut avertir le premier ministre. Et le patron de la Sûreté du Québec, M. Prud’homme, a dit que c’est arrivé récemment. Alors quand on nous disait (en Chambre): ‘cela n’arrive jamais, il n’existe pas de procédure, je ne veux pas le savoir’. Eh bien M. Prud’homme nous a avoué le contraire.»

En novembre dernier, M.Couillard avait notamment affirmé à la période de questions: «jamais, jamais il n’y a quelque communication entre mon cabinet et les forces policières au sujet d’une enquête».

Puis il avait renchéri quand le chef péquiste Jean-François Lisée avait déposé une note de la SQ évoquant l’embauche d’un employé pour répondre quotidiennement aux cabinets ministériels les matins où l’Assemblée nationale siège.

« Jamais, jamais sur la question d’enquêtes, jamais alors qu’on le sait que, dans le gouvernement précédent (de Pauline Marois), il y avait des contacts très étroits sur cette question, avait répliqué M. Couillard. Et c’est regrettable, il ne devrait pas en être ainsi. D’ailleurs, c’est la raison pour laquelle, dans les affaires qu’on discute ici, on devrait toujours faire un rempart très net entre les discussions politiques qu’on a et le fait que la police ait ou n’ait pas d’enquêtes.»

Pour sa part, le ministre Martin Coiteux s’est défendu jeudi d’avoir affirmé qu’il n’existait pas de politique de communication de la SQ avec le gouvernement.

Il assure qu’il a plutôt dit «qu’il n’existait pas de procédure d’avis automatique, là, du seul fait que ce serait un élu, contrairement à ce qu’affirmait à ce moment-là le chef de l’opposition officielle».

M. Coiteux avait même raillé une élue caquiste en Chambre cette semaine en lançant: «elle est en train de dire qu’il serait normal que le gouvernement, les élus, se mêlent des enquêtes policières, sachent sur qui on enquête, par quels moyens».

En vertu des règles parlementaires, un élu peut invoquer un outrage au Parlement quand il estime que la Chambre a été induite en erreur. Il revient au président, Jacques Chagnon, de se prononcer.

Il doit déterminer si cette question de privilège est recevable. Son analyse doit par ailleurs «déterminer si les faits sont suffisamment graves pour que soit convoquée la Commission de l’Assemblée nationale afin qu’elle mène une enquête plus approfondie», peut-on lire dans la Procédure parlementaire.

L’enjeu de l’étanchéité des enquêtes de la SQ par rapport au gouvernement est revenu à l’avant-scène très récemment à la suite des allégations d’Yves Francoeur, le président du syndicat des policiers de Montréal. Il prétend que deux députés libéraux ont échappé à la justice en 2012 parce qu’une enquête criminelle a été bloquée.

Il a de nouveau été question des relations entre la SQ et le gouvernement l’automne dernier, avec l’affaire Gerry Sklavounos, ce député qui a fait l’objet d’une enquête pour des agressions sexuelles présumées.

Par ailleurs, dans un autre cas, le ministre de l’Agriculture, Pierre Paradis, a fait l’objet d’une enquête de la SQ concernant des cas d’inconduite sexuelle, mais aucune accusation ne sera finalement déposée. M. Paradis a néanmoins été exclu du caucus et du conseil des ministres.