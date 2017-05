MONTRÉAL — Les 11 000 producteurs de grains du Québec s’associent samedi à la 6e édition de la Fête du croissant.

Pour les producteurs, cette fête représente une occasion de souligner l’importance économique et culturelle de la production de céréales à l’échelle de la province.

En 2016, ils ont cultivé une superficie de près de 91 000 hectares de blé et ont récolté plus de 300 000 tonnes de cette céréale destinée à l’alimentation humaine et animale. Leur chiffre d’affaires annuel est de 1,3 milliard de dollars.

Samedi, dans le cadre de cet événement, 90 pâtisseries et boulangeries québécoises offrent leurs croissants maison à 1 $ l’unité. Ces commerces produisent annuellement plus de 3,5 millions de croissants, soit l’équivalent de 200 tonnes de farine provenant généralement de producteurs de grains locaux.

Pour connaître les coordonnées de ces boutiques, il faut consulter le site http://www.lafeteducroissant.com.