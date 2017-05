Le Québec n’est pas la seule province canadienne à être touchée par les inondations.

À Cumberland, dans l’est de l’Ontario, Christina Hajjar a souligné que le premier étage de la plupart des maisons de son quartier est recouvert par les eaux.

«On peut vraiment dire nos adieux à nos maisons», a lancé celle dont la famille a perdu deux résidences à cause des inondations, samedi soir.

Elle ajoute toutefois que la collectivité se démenait corps et âme pour sauver les autres maisons.

«On va sûrement en perdre trois à cause de la crue des eaux. Une quatrième résidence, malheureusement, a vu ses digues s’effondrer. En quelques secondes, l’eau s’était infiltrée partout», a raconté Mme Hajjar.

Dans les Provinces maritimes, le temps inclément inquiète les autorités.

Selon Steve Fougère d’Environnement Canada, le Nouveau-Brunswick a déjà reçu de 30 à 50 mm de pluie. On prévoyait que le sud-ouest de la province en reçoit 50 mm de plus. Il devrait en tomber entre 20 et 40 mm dans le reste de la province.

M. Fougère a ajouté que les précipitation en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard pourraient atteindre de 30 à 40 mm, au cours de la nuit de samedi à dimanche.

«C’est le printemps. Cela signifie qu’il pleut beaucoup. C’est un temps printanier tout à fait normal.»

L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick a exhorté la population «à ne pas naviguer sur les rivières et à se tenir loin des berges des cours d’eau et de leurs affluents». Elle a aussi recommandé aux conducteurs d’éviter les routes recouvertes d’eau, car elles représentent un risque important pour la sécurité.

«Les niveaux d’eau des rivières s’approchent du niveau d’inondation dans plusieurs régions, a indiqué un porte-parole de l’organisme, Paul Bradley. Le courant des plus petits cours d’eau peut varier rapidement; ceux-ci peuvent quitter leur lit plus rapidement que les grandes rivières. Nous continuons de surveiller attentivement la situation. C’est un jeu de patience, présentement.»

En Colombie-Britannique, les chaudes températures, les récentes averses et la fonte des neiges printanière ont provoqué des inondations et des glissements de terrain dans toute la province.

La municipalité de West Kelowna a déclaré un état d’urgence local afin de s’occuper des inondations. Les résidants dont la sécurité était menacée ont été évacués.

Le Centre d’urgence d’Okanaga a dit que 90 propriétés dans un secteur situé au nord de Kelowna faisaient l’objet d’un ordre d’évacuation. Les résidants des quartiers voisins ont été prévenus qu’ils devront aussi se préparer à quitter leur maison dans un court délai si la situation empirait.

Des sections de la Transcandienne près de Salmon Arm et du parc national des Glaciers ont été fermées à la circulation à cause de glissements de terrain.