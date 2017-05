MONTRÉAL — L’actualité politico-judiciaire et financière ainsi que les inondations ont attiré les regards de l’équipe de Sur-Le-Radar. La saga Normandeau et de ses co-accusés se poursuit à Québec tandis que les actionnaires de Bombardier auront l’occasion d’exprimer leurs opinions sur la controverse entourant la rémunération de certains membres de la direction.

Inondations

Les autorités provinciales et municipales demeurent sur le qui-vive devant une possible dégradation de la situation liée aux inondations. L’état d’urgence locale a été décrété dans plusieurs municipalités dont Montréal et Laval. Plusieurs centaines de soldats des Forces armées canadiennes sont venus prêter main-forte aux équipes d’urgence sur le terrain.

Comparution de Normandeau

L’ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau et ses six co-accusés dans une affaire de financement politique illégal et d’octroi de contrats publics comparaissent à Québec, lundi. On pourrait alors savoir si la Couronne ira de l’avant avec l’intention que lui prêtent certains observateurs de procéder par acte d’accusation direct sans passer par l’enquête préliminaire.

Assemblée de Bombardier et de Québecor

Plusieurs assemblées d’actionnaires sont au menu cette semaine, mais deux rendez-vous prévus jeudi peuvent retenir particulièrement l’attention.

La controverse provoquée par la rémunération des patrons de Bombardier pourrait reprendre de plus belle, puisque les actionnaires de l’avionneur auront l’occasion de manifester leur frustration dans le cadre du rendez-vous annuel qui se tiendra à Dorval, au centre de finition Global.

Après avoir brillé par son absence l’an dernier parce qu’il venait de quitter la direction du Parti québécois, Pierre Karl Péladeau, qui a repris la présidence de Québecor à la mi-février, devrait rencontrer ses actionnaires cette année.

Championnat du monde de hockey

Le Canada poursuit la défense de son titre au championnat du monde de hockey qui est présenté conjointement à Paris et Cologne. La troupe de Jon Cooper a bien entrepris le tournoi en enlevant une victoire de 4-1 à la République tchèque, vendredi, et de 7-2 à la Slovénie, dimanche.

Gala Artis

La cérémonie des prix Artis, remis aux artistes les plus populaires du monde de la télévision, se déroulera au théâtre Denise-Pelletier, dans l’est de Montréal, dimanche. Le gala sera animé pour une deuxième année consécutive par Guy Jodoin.

Élections en Colombie-Britannique

Les 41es élections générales provinciales se dérouleront en Colombie-Britannique. Jusqu’ici, les résultats s’annoncent serrés entre le gouvernement libéral sortant de Christy Clark et l’opposition néo-démocrate dirigée par John Horgan. Les Verts d’Andrew Weaver pourraient bien venir jouer les trouble-fêtes.