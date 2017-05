OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a parlé avec Emmanuel Macron pour le féliciter de son élection comme président de la France, dimanche.

Le Bureau du premier ministre a indiqué que les deux leaders avaient réaffirmé «la relation bilatérale riche et diversifiée qui unit le Canada et la France».

Les électeurs français ont massivement choisi dimanche le politicien centriste, qui est devenu le plus jeune président de l’histoire de la France. Marine Le Pen, son opposante d’extrême droite, a rapidement concédé la victoire à son rival de 39 ans.

M. Trudeau avait déclaré plus tôt par communiqué qu’il était impatient de travailler avec Emmanuel Macron dans les prochaines années, notamment sur la mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne.

Justin Trudeau a dit espérer collaborer avec M. Macron sur un «agenda progressiste», afin de promouvoir la sécurité internationale, de rehausser la collaboration en matière de science et de technologie, et de créer de bons emplois pour la classe moyenne des deux côtés de l’Atlantique.