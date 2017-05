QUÉBEC — Le géant agricole québécois Pangea a bénéficié de près de 400 000 $ en crédits de taxes foncières agricoles en trois ans.

C’est ce que révèlent des documents obtenus par La Presse canadienne sur le Programme québécois de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA).

Le grand joueur foncier, dont le modèle est contesté par l’Union des producteurs agricoles (UPA), récolte donc abondamment des crédits de taxes financés par le gouvernement du Québec, destinés à l’origine à alléger le fardeau fiscal des producteurs agricoles.

Ainsi, Pangea a obtenu depuis trois ans des crédits de taxes d’une vingtaine de municipalités et commissions scolaires, en Montérégie, au Lac-Saint-Jean, en Estrie, dans Lanaudière et dans le Bas-Saint-Laurent.

Par exemple, en 2016, Pangea a obtenu un crédit de taxes de 19 197 $ à L’Assomption, dans Lanaudière, et de 6729 $ à Cookshire-Eaton, en Estrie, et de 3678 $ à Albanel, au Lac-Saint-Jean, selon la liste obtenue en vertu de la Loi d’accès à l’information et colligée par le ministère de l’Agriculture, qui gère le programme de crédits de taxes.

L’UPA accuse Pangea de spéculer sur la valeur des terres et de faire ainsi grimper indument leur prix, ce qui nuirait aux fermes familiales et à la relève agricole. Le syndicat agricole exige du reste que la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ retirent leurs billes de l’entreprise.

Selon les estimations de l’UPA, Pangea aurait déboursé 30,8M$ pour acquérir près de 5000 hectares de terres, soit environ 50 entreprises familiales. De son côté, sur son site, Pangea dit exploiter plus de 6000 hectares en partenariat avec des producteurs.

Pangea n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.

Le PCTFA a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires d’exploitations agricoles et compense ainsi les investissements importants que les activités agricoles exigent par rapport aux autres secteurs de l’économie.

Le programme prévoit un crédit de 100% des premiers 300 $ de taxes municipales, taxes scolaires et autres tarifications (taxe de secteur, compteur d’eau, etc.).

À cela s’ajoutent un crédit de 70% de la somme des taxes qui dépassent les premiers 300 $ et un crédit de 85% sur la portion de la valeur des terres agricoles qui dépasse 1814 $ l’hectare, un montant indexé chaque année.