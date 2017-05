Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports se fait rassurant ce matin (8 mai).

En effet, le MTQ informe les usagers de la route que les travaux de démolition et de reconstruction des ponceaux situés sous l’autoroute 25 cheminent selon l’échéancier prévu. Les travaux, qui ont débuté le lundi 1er mai, ont permis de sécuriser la zone de l’affaissement. Cette intervention était complexe en raison de la nature des sols du secteur et des pluies abondantes de la dernière semaine. L’autoroute 25, devrait être ouverte à la circulation pour le 24 juin, comme prévu. La phase 2 (réparation des ponceaux situés dans les bretelles d’accès de l’autoroute 25, voir carte ci-jointe) sera terminée à l’automne 2017 et les travaux n’auront aucune incidence sur la circulation de l’autoroute 25.

Coûts

Les coûts de ce projet de reconstruction des ponceaux de la phase 1 (phase 1: démolition et reconstruction des ponceaux situés sous l’autoroute) sont estimés à 2,8M$ et incluent la conception des plans et devis, la réalisation des travaux, le coût des matériaux ainsi que la surveillance du chantier.

Signalisation

Les besoins en signalisation sont réévalués quotidiennement. Les municipalités avoisinantes sont informées en continu des décisions prises par le Ministère. Ainsi, des actions rapides et ciblées sont implantées localement. Nous invitons les usagers de la route à demeurer vigilants et à respecter la signalisation en place.