Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Inondations: le sommet est atteint, dit Coiteux

Le sommet des inondations aura été atteint d’ici mercredi et à compter de ce jour, le niveau des eaux commencera enfin à baisser, a fait savoir le gouvernement du Québec lundi.



2) Les entreprises québécoises mal préparées à la loi anti-pourriel

Le 1er juillet prochain, la loi canadienne anti-pourriel entrera pleinement en vigueur, et la majorité des entreprises croient, à tort, qu’elles ne sont pas visées, selon nouvelle une étude. Elles pourraient s’exposer à des recours collectifs.

3) Bombardier perd l’appui de la Caisse de dépôt et du Fonds FTQ

À quelques jours de l’assemblée des actionnaires de Bombardier, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et le Fonds de solidarité FTQ désavouent le président directeur du conseil d’administration, Pierre Beaudoin, en plus de s’opposer à l’approche de la multinationale en matière de rémunération de ses patrons.

4) Normandeau sera traduite directement en procès

Les ex-ministres Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté, ainsi que leurs cinq coaccusés, n’auront pas droit à une enquête préliminaire et seront traduits directement en procès. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) a eu recours à une procédure exceptionnelle, lundi, au palais de justice de Québec, en déposant un acte d’accusation direct qui accélère le processus judiciaire.

5) Cinq trucs pour surmonter les turbulences de l’adolescence

Fluctuations hormonales, changements physiques, questionnements identitaires – l’adolescence n’est pas toujours de tout repos, tant pour les adolescents que pour leurs parents. Conseils d’Isabelle Geninet et Amélie Seidah, psychologues cliniciennes à la Clinique Argyle et auteures de TOUT savoir pour composer avec les turbulences à l’adolescence (et révéler l’être génial, fantastique et exceptionnel que tu es!).