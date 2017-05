Résidant d’Outremont et ancien vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Roland Lescure est le candidat de La République En Marche, le parti du nouveau président Emmanuel Macron, aux prochaines élections législatives. Il tentera de devenir député des Français d’Amérique du Nord et d’entrer à l’Assemblée nationale française.

Roland Lescure, en France actuellement, l’a confirmé ce jeudi matin à Métro. Âgé de 50 ans, l’intéressé va vivre sa première élection à un poste politique. Roland Lescure avait quitté la France en 2009 pour devenir premier vice-président de la CDPQ. Ancien haut-fonctionnaire du ministère des Finances, l’économiste avait démissionné de la Caisse en avril 2017 afin d’intégrer le comité de soutien d’Emmanuel Macron à Montréal.

Lors d’une entrevue accordée à Métro, quelques jours avant le second tour de l’élection présidentielle, Roland Lescure, qui détient également la citoyenneté canadienne, indiquait n’avoir «postulé à rien», tout en expliquant ne pas faire «ce saut pour trois semaines». «Je pense que les Français vivant en Amérique du Nord peuvent apporter une perspective différente pour aider à la transformation de la France», avait-il déclaré, tout en justifiant sa décision de quitter la Caisse. «Le Brexit, puis l’élection de Trump, ont été des coups de tonnerre, avait-il avoué. Je devais faire un choix, car la Caisse est une institution apolitique. Dans la vie, il faut faire des choix. C’était un choix profond, un choix du cœur. J’ai quitté un très beau job, mais c’est un beau risque.»

Un autre résidant de Montréal, Yann Chantrel, est candidat au même poste avec l’étiquette du Parti socialiste. Tous deux seront notamment opposés au député sortant, Frédéric Lefebvre (Les Républicains).

Les élections législatives se dérouleront en Amérique du Nord les 3 et 17 juin au Collège Marie de France, situé dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (métro Snowdon). Après ce scrutin, le nouveau gouvernement français et l’identité des prochains ministres d’Emmanuel Macron seront connus.