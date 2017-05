Que faut-il savoir ce matin pour bien débuter sa journée? Métro a sélectionné cinq sujets qui pourront alimenter les conversations.

1) Nézet-Séguin a collaboré au spectacle de l’illumination du pont Jacques-Cartier

La première illumination du pont Jacques-Cartier, prévue le 17 mai prochain, jour du 375e anniversaire de Montréal, donnera lieu à un spectacle auquel a participé entre autres l’Orchestre métropolitain et son chef, Yannick Nézet-Séguin, a appris Métro.

2) STM: L’embarquement par toutes les portes implanté sur 13 lignes d’autobus

La Société de transport de Montréal (STM) franchit un pas de plus vers un mode de paiement sur honneur en mettant en place dès cet été l’embarquement par toutes les portes sur 13 lignes d’autobus dès le 19 juin.

3) Des femmes filmées sans consentement près des métros de Saint-Henri

Un suspect est recherché par le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) et les inspecteurs de la Société de transport de Montréal (STM) pour son «comportement douteux» à proximité des métros Place Saint-Henri et Lionel-Groulx où il a suivi, filmé et sollicité des femmes.

4) Les niveaux d’eau en baisse au Québec

Le premier ministre Philippe Couillard a confirmé, mardi, que des régions touchées par les inondations au Québec, dans l’ouest et le centre, amorçaient maintenant une lente phase de décroissance du niveau des eaux.

5) Trump congédie le controversé directeur du FBI

Le président américain Donald Trump a mis à la porte le directeur de la police fédérale, James Comey, qui enquêtait jusqu’ici sur les liens de l’équipe de campagne de M. Trump avec la Russie lors de la dernière élection présidentielle. Edward Snowden trouve cette décision alarmante.